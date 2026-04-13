L’urlo di San Jacopino | Ciclabile di viale Redi regno dello spaccio e del consumo di droga

A Firenze, lungo la ciclabile di viale Redi, si sono verificati episodi di spaccio e consumo di droga visibili pubblicamente. Testimoni riferiscono che l'area è caratterizzata da attività illegali che avvengono in pieno giorno, creando un senso di insicurezza tra i passanti. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono interventi immediati da parte delle autorità competenti.

Firenze, 13 aprile 2026 - Spaccio e consumo di droga alla luce del sole. Siamo lungo la ciclabile di viale Redi dove, come denuncia Simone Gianfaldoni del comitato cittadini attivi San Jacopino, “ho perfino visto un uomo nordafricano togliersi una ‘pallina’ di droga dalla bocca per cederla ad un passante che si era appena accostato a lui”. “Transitare lì con la bici significa vedere gente che fuma il crack o si inietta la droga in vena - allarga le braccia Gianfaldoni -. Una situazione talmente allucinante che ormai quasi più nessuno percorre il tratto a piedi. Troppo rischioso”. Siringhe e bottigliette per il crack. In terra, non si contano le siringhe e le bottigliette di plastica usate per il crack.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’urlo di San Jacopino: “Ciclabile di viale Redi regno dello spaccio e del consumo di droga” San Jacopino, allerta droga tra viale Redi e tramvia T2. “Trovate siringhe lungo la ciclabile”Nell’area di San Jacopino si registrano nuove segnalazioni relative a spaccio e consumo di sostanze stupefacenti lungo la pista ciclabile di viale... Leggi anche: San Jacopino, torna il degrado nel giardino di via Galliano. "Accampamenti e spaccio"