Carta d’identità cartacea dal 3 agosto non sarà più valida

A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non avrà più validità e dovrà essere sostituita con quella elettronica. La novità riguarda tutti i cittadini che possiedono un documento di identità in formato cartaceo, che dovranno quindi effettuare la richiesta per ottenere il nuovo documento digitale. La circolare ufficiale stabilisce questa data come termine ultimo per la sostituzione.

Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida e dovrà essere sostituita con quella nuova, elettronica. L'invito del Comune di Bergamo: «Prenotare per tempo». A partire dal 3 agosto tutte le carte d'identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente di avere validità. Il provvedimento avrà effetto immediato su tutti i documenti di vecchio formato, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Il passaggio alla Carta d'Identità Elettronica (Cie) riguarda a Bergamo una platea stimata di circa 18.000 cittadini ancora in possesso del documento cartaceo. Per gestire in modo ordinato questa...

