Addio alla carta d’identità cartacea dal 3 agosto non sarà più valida

Dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea perderà validità. La causa è l’introduzione della nuova versione digitale, che sostituirà il vecchio documento. La decisione coinvolge milioni di cittadini, che dovranno aggiornare i loro documenti entro la scadenza. La novità riguarda anche l’uso del documento per viaggiare all’estero e per identificarsi in Italia. Le autorità invitano tutti a prepararsi, perché dal giorno successivo la vecchia carta non sarà più riconosciuta ufficialmente. La nuova versione digitale sarà disponibile online e presso gli uffici comunali.

I cittadini in possesso della carta d’identità cartacea devono controllare la scadenza riportata sul retro del documento A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più considerata valida, né ai fini dell’espatrio, né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale. A prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento, la carta d’identità cartacea sarà quindi inutilizzabile e dovrà essere sostituita con la carta d’identità elettronica (Cie). Lo stabilisce il Regolamento europeo 11572019, che impone standard di sicurezza più stringenti per i documenti di riconoscimento.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: La carta d'identità cartacea non sarà più valida a Catania dal 3 agosto 2026 Leggi anche: La carta d'identità cartacea va in pensione: da agosto 2026 non sarà più valida Altro che Spid, il vero nodo è la Cie che diventa obbligatoria, molti comuni sono ancora impreparati Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Anche Monreale dice addio alla carta d'identità cartacea: Dal 3 agosto solo formato elettronico, tutte le informazioni; Rivoluzione digitale. Addio alla carta d’identità cartacea; Dal 3 agosto stop alla carta di identità cartacea, il Comune organizza tre open day; Viminale: addio definitivo alla carta d’identità di carta. Dal 3 agosto obbligatoria la CIE. Addio alla carta d’identità cartacea: Alghero lancia il piano straordinario per la CIEScatta il conto alla rovescia per il pensionamento definitivo della carta d’identità cartacea. A partire dal 3 agosto 2026, i vecchi modelli a libretto o ... algheroeco.com Anche Monreale dice addio alla carta d'identità cartacea: Dal 3 agosto solo formato elettronico, tutte le informazioniPer lavorare senza scorciatoie servono risorse, tempo, competenze, libertà di fare domande. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non deve compiacere nessuno, solo i fatti. Il beneficio è ... palermotoday.it Dal governo colpo ai giornali addio sgravi fiscali sulla carta x.com Carta d’identità cartacea addio per l’espatrio: aperture straordinarie all’Anagrafe di Pagani - facebook.com facebook