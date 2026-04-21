La bolla delle acque matte | al Bellaria Film Festival la nuova dramedy di Anna Di Francisca

Durante la 44ª edizione del Bellaria Film Festival, sarà presentata in anteprima assoluta la nuova dramedy di Anna Di Francisca intitolata “La bolla delle acque matte”. Il film sarà proposto Fuori Concorso e racconta una storia che combina elementi di umorismo e temi sociali. La proiezione si terrà nel corso della manifestazione, che si svolge in questa edizione a Bellaria.

Sarà presentato in anteprima assoluta Fuori Concorso alla 44ª edizione del Bellaria Film Festival il nuovo film di Anna Di Francisca, “La bolla delle acque matte”, una dramedy che intreccia ironia, realtà sociale e speranza. Il film sarà proiettato il 10 maggio 2026 alla presenza della regista e del cast, per poi arrivare nelle sale italiane dall’11 maggio 2026, distribuito da Incipit Film in collaborazione con Kio Film. Una storia di rinascita tra sogno e realtà. Ambientato in un piccolo borgo montano dell’Umbria devastato da un terremoto, il film racconta una domanda tanto semplice quanto complessa: come si ripopola un paese dimenticato?...🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “La bolla delle acque matte”: al Bellaria Film Festival la nuova dramedy di Anna Di Francisca Notizie correlate Al Bellaria Film Festival “La bolla delle acque matte” di Anna Di FranciscaLa bolla delle acque matte di Anna Di Francisca al Bellaria Film Festival e in sala dall’11 maggio 2026 distribuito da Incipit Film in collaborazione... Bellaria Film Festival, al via la 44esima edizione: anteprime, concorsi, retrospettive e talkDal 6 al 10 maggio il Bellaria Film Festival torna a essere la casa sul mare del cinema indipendente italiano, giunto quest'anno alla sua 44esima... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: AL BELLARIA FILM FESTIVAL LA BOLLA DELLE ACQUE MATTE DI ANNA DI FRANCISCA CON FAUSTO RUSSO ALESI E JAELE FO- PROIEZIONE STAMPA A ROMA MARTEDI' 21 APRILE ORE 18.00 ANICA - IN SALA DAll'11 MAGGIO; Presentata a Milano la 44^ edizione del Bellaria Film Festival; Bellaria Film Festival. Senti questo battito? È il cuore del cinema; Bellaria Film Festival 2026, presentato il programma della 44ª edizione. Al Bellaria Film Festival La bolla delle acque matte di Anna Di FranciscaLa bolla delle acque matte di Anna Di Francisca al Bellaria Film Festival e in sala dall'11 maggio 2026 distribuito da Incipit Film in collaborazione con ... romadailynews.it Bellaria Film Festival 2026, presentato il programma della 44ª edizioneIl Bellaria Film Festival 2026 si svolgerà tra il 6 e il 10 maggio. Tra gli ospiti della 44esima edizione anche Gaspar Noé e Romana Maggiora Vergano ... filmpost.it FESTIVAL - Il Bellaria Film Festival torna a essere la casa sul mare del cinema indipendente - facebook.com facebook