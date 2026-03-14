Foggia | De Sabato spiazza tutti Episcopo ripensa la Giunta

A Foggia, la sindaca Maria Aida Episcopo sta per rimettere mano alla composizione della sua Giunta, mentre il Bilancio 2026-2028 rappresenta ancora un ostacolo da affrontare. De Sabato ha sorpreso tutti con le sue ultime mosse, e la situazione politica si infittisce mentre si cerca di trovare una soluzione concreta. La discussione riguarda principalmente le scelte in ambito amministrativo e finanziario.

La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo sta per rimodulare la sua Giunta, ma il Bilancio 2026-2028 resta l’ostacolo immediato da superare. Un accordo inaspettato tra Antonio De Sabato e il gruppo misto ha sconvolto gli equilibri del campo largo progressista. L’evento si è consumato sabato 14 marzo 2026, quando la riunione con le forze politiche ha emergere un nuovo soggetto composto da tre consiglieri comunali: Antonio De Sabato, Antonello Di Paola e Antonio Pio Mancini. Questa mossa ha spiazzato Fedele Cannerozzi e Innocenza Starace, che vedevano minacciata la loro posizione all’interno dell’alleanza. Il colpo di scena che ha ridisegnato la mappa politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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