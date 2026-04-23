Non bevetela Allarme dal Ministero tisana ritirata dal mercato | c’è un ingrediente misterioso

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro immediato di una tisana dimagrante di origine asiatica dal mercato. La decisione è stata presa a causa di problemi relativi alla sicurezza alimentare, legati a un ingrediente non specificato che ha suscitato preoccupazioni. La tisana non deve essere più acquistata o consumata, e sono in corso verifiche per accertare eventuali rischi per i consumatori.

Il Ministero della Salute ha recentemente disposto il ritiro immediato dal mercato di una specifica tisana dimagrante di origine asiatica a causa di gravi non conformità riguardanti la sicurezza alimentare. Il provvedimento si è reso necessario dopo che le autorità di controllo hanno rilevato la presenza di sostanze non catalogate correttamente all’interno dei registri europei. Si tratta di un intervento che mira a tutelare la salute dei consumatori rispetto a prodotti che vengono spesso acquistati con leggerezza per finalità estetiche ma che possono nascondere insidie derivanti da ingredienti non opportunamente testati o autorizzati nel territorio dell’Unione Europea.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non bevetela”. Allarme dal Ministero, tisana ritirata dal mercato: c’è un ingrediente misterioso Notizie correlate Tisana dimagrante alle erbe ritirata dal Ministero della Salute: “Nuovo ingrediente non autorizzato”Il Ministero della Salute italiano ha richiamato un lotto di tisana dimagrante alle erbe di origine thailandese. Leggi anche: “Non consumatelo per nessun motivo”: allarme Escherichia Coli nel formaggio Camembert, ecco il lotto ritirato dal mercato dal Ministero della Salute per sospetta contaminazione