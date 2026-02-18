A Stefano Paleari un prestigioso riconoscimento per la cooperazione scientifica tra Italia e Lettonia

Il ministro degli Esteri della Lettonia ha premiato Stefano Paleari, presidente di Fondazione ANTHEM, per il suo ruolo nel rafforzare i legami tra Italia e Lettonia. Il riconoscimento è stato consegnato martedì 17 febbraio presso l’Ambasciata lettone a Roma, come attestato del suo impegno nel favorire collaborazioni universitarie e scientifiche. Paleari ha promosso numerosi progetti di scambio tra studenti e ricercatori dei due paesi, contribuendo a creare nuove opportunità di cooperazione. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti diplomatici di entrambe le nazioni.

Il presidente di Fondazione ANTHEM Stefano Paleari ha ricevuto a Roma, nella giornata di martedì 17 febbraio, all’Ambasciata della Repubblica di Lettonia in Italia, un prestigioso riconoscimento conferito dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Lettonia per il suo costante impegno nella promozione della cooperazione scientifica e universitaria tra i due Paesi. L’onorificenza è stata consegnata da Elita Gavele, Ambasciatrice della Lettonia a Roma, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, diplomatici e membri della comunità lettone. Il riconoscimento si inserisce in un percorso avviato nel marzo 2025 con la visita della delegazione di Fondazione ANTHEM alla Riga Technical University e alla University of Latvia.🔗 Leggi su Bergamonews.it Roma: Sapienza e Universita’ di Betlemme insieme per la cooperazione culturale e scientificaLa collaborazione tra la Sapienza di Roma e l’Università di Betlemme si rafforza attraverso un accordo di cooperazione culturale e scientifica, firmato recentemente dalle rispettive rettrici. Leggi anche: Un'eccellenza digitale: ancora un prestigioso riconoscimento per il Morgagni-Pierantoni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Riforma Pensioni 2026: Tutte le Novità sulla Gestione Separata Inps e le Sfide per il Futuro; Le pagelle di Torino-Bologna 1-2: Paleari evita un passivo peggiore; Riforma pensioni 2026/ Nuovo minimale per la Gestione separata Inps (ultime notizie 9 febbraio); Le pagelle di Torino -Bologna 1-2: Paleari evita un passivo peggiore – Toro News. A Stefano Paleari un prestigioso riconoscimento per la cooperazione scientifica tra Italia e LettoniaIl presidente di Fondazione ANTHEM è stato premiato da Elita Gavele, ambasciatrice lettone a Roma ... bergamonews.it Paleari, università chiamata ad elaborare un pensiero per il nuovo mondoL'università è sottoposta a cambiamenti inediti: la didattica a distanza, la mobilità e la diffusione dell'Intelligenza artificiale, con velocità sorprendenti. (ANSA) ... ansa.it Gli associati che hanno ottenuto l’abilitazione non potranno diventare tutti ordinari. Per i ricercatori RTDA PNRR c’è un piano di reclutamento straordinario che basta e avanza. A sostenerlo non è un ordinario qualsiasi, ma Stefano Paleari, nei fatti promosso a facebook