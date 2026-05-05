Ieri si è diffusa la notizia di una benedizione pubblica di un ex presidente a un politico italiano, suscitando reazioni e commenti sui social e sui media. Questa dichiarazione ha avuto un impatto sulla scena politica nazionale, influenzando in modo particolare le dinamiche di una leader che si trova al governo. La vicenda si inserisce in un quadro di relazioni internazionali e di recente attenzione mediatica sul ruolo delle figure coinvolte.

Giusto ieri mi ero divertito qui a ironizzare su quanto possano pesare due mesi, considerato il ritmo frenetico delle evoluzioni politiche salviniane, riguardo alla singolare pubblicazione a scoppio ritardato dell’intervista a Breitbart in cui il leader della Lega si sperticava in elogi per Donald Trump, che infatti domenica l’aveva rilanciata sui suoi canali social. Il mio sospetto era che nei due mesi e qualcosa intercorsi tra lo svolgimento dell’intervista e la sua pubblicazione, con in mezzo due novità come la guerra in Iran e soprattutto la sconfitta del centrodestra nel referendum, molto fosse cambiato, e la gara tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni a chi fosse più amico di Trump, di cui l’intervista di febbraio era specchio fedele, si fosse ormai trasformata nella gara a chi ne prendeva prima le distanze.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La benedizione di Trump a Salvini ha finito per aiutare Meloni

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