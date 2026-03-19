Iran Trump ha attaccato 7 Paesi in 1 anno ma Meloni e Salvini lo ringraziarono della ' pace' a Gaza proponendo il Nobel - VIDEO VIRALE
Sui social circolano video che criticano le posizioni di Meloni e Salvini nei confronti di Trump, evidenziando come i due politici abbiano mostrato appoggio al presidente statunitense durante il suo mandato. I video sottolineano che Trump avrebbe attaccato sette Paesi in un anno, mentre Meloni e Salvini lo ringraziarono per aver promosso la
Sui social stanno diventando virali video di critica alle passate posizioni di Meloni e Salvini nei confronti del Presidente Usa Trump: da un lato, un appoggio incondizionato, motivato dalla "pace" di Gaza che tanto avrebbe dovuto valere al tycoon il Nobel per la Pace. Dall'altro, i fatti: il nuovo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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