Iran Trump ha attaccato 7 Paesi in 1 anno ma Meloni e Salvini lo ringraziarono della ' pace' a Gaza proponendo il Nobel - VIDEO VIRALE

Sui social circolano video che criticano le posizioni di Meloni e Salvini nei confronti di Trump, evidenziando come i due politici abbiano mostrato appoggio al presidente statunitense durante il suo mandato. I video sottolineano che Trump avrebbe attaccato sette Paesi in un anno, mentre Meloni e Salvini lo ringraziarono per aver promosso la