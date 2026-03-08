Trump | Meloni mia amica e grande leader cerca sempre di aiutare

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di considerare Giorgia Meloni una grande leader e sua amica, aggiungendo che cerca spesso di aiutarla. Ha espresso anche il suo affetto per l’Italia, sottolineando il rispetto nei confronti della figura politica italiana. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali incontri o iniziative specifiche.

Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una telefonata del “Corriere della Sera”, ha espresso apprezzamento per la premier e anche per la sua disponibilità ad aiutare in questa guerra degli Stati Uniti e di Israele in Iran. Meloni “cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica”, ha aggiunto Trump rispondendo a una domanda in merito al fatto che l’Italia sta inviando assetti navali per la difesa di Cipro. ITALPRESS ANSA – “Oggi sul Corriere viene riportata questa affermazione di Donald Trump: “Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare”. Nel contesto di una guerra illegale, che ha infiammato il Medio Oriente e scatenato il caos nel Mediterraneo, è un’affermazione grave e inquietante. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

