Ora legale 2026 | nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo le lancette vanno spostate un’ora avanti Quando torna l’ora solare

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo si verifica il passaggio dall'ora solare a quella legale, con le lancette che devono essere spostate un'ora avanti. Questo cambio avviene ogni anno in questa data, segnando l'inizio dell'ora legale. La fine del periodo si verifica quando si torna all'ora solare, ma la data esatta di questo secondo passaggio non è stata ancora comunicata per il 2026.

Cambio ora marzo 2026: quando spostare le lancette e perché sembra anticipatoCon l'arrivo della primavera torna puntuale una delle domande più cercate online: quando cambia l'ora nel 2026? Il passaggio all'ora legale non è...

