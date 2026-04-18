Da oltre un decennio il club milanese cerca un attaccante capace di segnare almeno 20 reti in una singola stagione. In questo periodo sono stati investiti circa 220 milioni di euro senza riuscire a trovare un vero

Quando si avvicina una nuova sessione di calciomercato, nel mondo Milan si parla sempre di un obiettivo da centrare una volta per tutte e puntualmente questo non accade. Dalla stagione 201516, il Diavolo è alla disperata ricerca di una prima punta da 20 gol stagionali ma per vari motivi questa non è mai arrivata. I tentativi sono stati fatti, anche seriamente. Negli ultimi 10 anni, i rossoneri hanno speso circa 220 milioni di euro per delle prime punte, senza riuscire a trovare mai quella giusta per guidare l'attacco del Diavolo. L'unico che ha fatto la differenza è Carlos Bacca nel biennio 2015-17, autore di 34 gol e 7 assist in 77 presenze totali.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la caccia al centravanti va avanti da 10 anni: 220 milioni spesi e nessun vero bomber

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