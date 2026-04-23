Previdenza approvato il bilancio 2025 della Cnpr con un utile di 191,07 mln

L’assemblea dei delegati di un’associazione di previdenza ha approvato il bilancio preventivo per il 2025, che si chiude con un utile di oltre 191 milioni di euro. La riunione si è concentrata sulla presentazione dei numeri e sulle previsioni di gestione per l’anno prossimo. Il bilancio include le entrate e le spese previste, mentre si discute anche di eventuali interventi e strategie future.

L’assemblea dei delegati dell’Associazione Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, riunitosi in assemblea a Roma, ha approvato a larga maggioranza il bilancio d’esercizio dell’anno 2025, che chiude con un utile al lordo di accantonamenti e rettifiche di valore pari a 191,07 milioni di euro (utile netto pari a 84,96 milioni). Il risultato a consuntivo, rispetto al preventivo assestato di novembre 2024, è influenzato positivamente dai risultati conseguiti dalle gestioni patrimoniali che nel corso dell’ultimo trimestre hanno conseguito un incremento di valore per effetto della crescita dei mercati azionari.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Previdenza, approvato il bilancio 2025 della Cnpr con un utile di 191,07 mln Notizie correlate Cassa di Risparmio, approvato il bilancio 2025: utile netto a +31% e dividendi per gli azionistiIl presidente Antonio Patuelli ha reso noto che il Consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna, capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario... San Felice 1893 Banca Popolare, approvato il bilancio 2025. Utile a oltre 3 milioniQuesta mattina, 28 marzo, si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci di San Felice 1893 Banca popolare,presso il PalaRound di San Felice sul Panaro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Previdenza, Cassa geometri: in Bilancio 2025 crescono avanzo (153 mln) e patrimonio netto (3 mld); Bilancio Enpaf 2025: attivo a 3,78 miliardi e avanzo oltre 200 milioni; Enpaf, approvato bilancio 2025: attivo in crescita; Cassa del notariato, il bilancio consuntivo chiude con un patrimonio netto di 1,9 miliardi. Previdenza, approvato il bilancio 2025 della CNPR con un utile di 191,07 mlnL'ok dall'assemblea dei delegati della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca ... msn.com Previdenza, utile da 191 milioni: la Cassa Ragionieri approva il bilancio 2025Roma – Conti in attivo e indicatori che confermano la solidità del sistema previdenziale di categoria. L’assemblea dei delegati della Cassa nazionale di ... pupia.tv Novità da questo mese per i contribuenti che hanno debiti pendenti con l'#Inps. Come annunciato nel messaggio numero 1337/2026 debutta "OpenRI", il nuovo servizio digitale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale che consente di verificare la propria p - facebook.com facebook COMPARTO SICUREZZA: MP, “CHIUDERE IL CONTRATTO SUBITO. ORA SERVE DETASSAZIONE E PREVIDENZA” x.com