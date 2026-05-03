Milan allo stadio per lui | osservatore rossonero avvistato in Udinese-Torino Kristensen nel mirino

Durante la partita tra Udinese e Torino, un osservatore del Milan è stato avvistato nello stadio. La presenza ha attirato l'attenzione degli appassionati di calcio, in particolare perché l'interesse del club rossonero si concentra su un difensore danese. Kristensen, infatti, è al centro delle discussioni di mercato, con i dirigenti milanisti che valutano la possibilità di portarlo a gennaio. La scena si aggiunge alle voci di un possibile rinforzo per la linea difensiva della squadra.

"Un osservatore del Milan era allo Stadio BluEnergy, per seguire la partita tra l'Udinese e Torino per monitorare il difensore centrale Thomas Kristensen, che è stato avvicinato da due club di Premier League per la prossima stagione". Questa la rivelazione del giornalista Nicolò Schira sul social X. Non è una novità che il Milan cerchi un difensore in vista della prossima sessione di calciomercato. Il primo nome della lista è quello di Mario Gila, centrale della Lazio in scadenza nel 2027, che potrebbe comunque costare 25-30 milioni di euro. Oltretutto, lo spagnolo potrebbe chiedere quasi 4 milioni di euro a stagione per dare il via libera.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - “Milan allo stadio per lui”: osservatore rossonero avvistato in Udinese-Torino. Kristensen nel mirino Notizie correlate Calciomercato Milan, non solo Gila in difesa: nel mirino c’è anche KristensenIn difesa, il direttore sportivo Igli Tare ha intenzione di concludere con la Lazio, suo ex club, la trattativa per Mario Gila. Leggi anche: Udinese-Torino 2-0, bianconeri in corsa. In gol Ehizibue e Kristensen Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Udinese-Torino, numeri e curiosità; Udinese - Torino in Diretta Streaming | DAZN IT; Accadde oggi | La sfida Scudetto con il Milan; Centimetri e imprevedibilità: Torino, ecco l’Udinese di Runjaic. Udinese-Torino 2-0: il tabellinoUdinese-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it Udinese-Torino, maglie speciali per ricordare: Il Friuli ringrazia e non dimenticaA cinquant’anni dal sisma, l’Udinese scende in campo al Friuli con una divisa celebrativa per onorare la rinascita del territorio. Anche il Torino rende omaggio alla memoria con un richiamo alla trage ... rainews.it Pagelle Udinese-Torino: Obrador horror, Simeone sprecone. D'Aversa non sveglia i suoi - facebook.com facebook L'Udinese batte il Torino 2-0 in un match che vale il decimo posto provvisorio. x.com