Kings League continua l’avventura dei Boomers | out i D-Power

I Boomers hanno sconfitto i D-Power con il punteggio di 10-5, proseguendo la loro avventura nella Kings League. La partita si è svolta a Milano e segna la fine del percorso per la squadra di Bobo Vieri e Diletta Leotta. La sfida si è conclusa con la vittoria dei Boomers, che continuano a partecipare alla competizione.

Milano, 5 maggio 2026 – I Boomers continuano il percorso in Kings League vincendo contro i D-Power per 10-5: finisce il percorso della formazione di Bobo Vieri e Diletta Leotta. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 2', i Boomers passano in vantaggio con la conclusione da posizione defilata di Martini. Al 6', la squadra di Fedez decide di utilizzare la secret card a disposizione per la gara: il destino vuole Star Player (la squadra con questa carta può designare un proprio giocatore come Star Player, evidenziato da una fascia simile a quella del capitano, il primo gol di questo giocatore vale doppio, tranne dal 17' al 23') e la responsabilità ricade su Lo Faso.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, continua l’avventura dei Boomers: out i D-Power KINGS LEAGUE LOTTOMATICA.SPORT ITALY GIORNATA 4 Notizie correlate Kings League, Boomers show contro i CircusMilano, 28 aprile – I Boomers ritornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana vincendo 4-8 contro i Circus. Kings League, i TRM sconfiggono i Boomers di Fedez.8 marzo 2026 – I TRM di TheRealMarzaa vincono all'esordio nel secondo Split di Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Battle Royale nella Giornata 10: Alpak, Stallions e Underdogs in fuga per il mondiale e caos totale per i quarti; Scheda squadra Fc Zeta; Luca Campolunghi: Profilo, notizie e statistiche; Round 1 Game 4: Golden Knights vs. Mammoth in Diretta Streaming | DAZN IT. Kings League, continua l’avventura dei Boomers: out i D-PowerLa squadra di Fedez vince lo scontro diretto per approdare ai Play-In, prossima sfida con i BigBro. Eliminata la formazione di Bobo Vieri e Diletta Leotta. sport.quotidiano.net Kings League Lottomatica.sport, oggi si decide tutto! La finale, da vivere con Claudio Marchisio, è sempre più vicinaD-POWER elimimati ma gli altri verdetti sono tutti da scrivere. Giornata imperdibile, anche per vincere i premi in palio con il concorso Fan of the Kings: Meet the Prince ... tuttosport.com Kings League Italia, si chiude la regular season: ecco gli accoppiamenti dei playoff - facebook.com facebook