Kings League i TRM sconfiggono i Boomers di Fedez

I TRM di TheRealMarzaa hanno battuto i Boomers di Fedez all’esordio del secondo Split di Kings League, disputato alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. La partita si è conclusa con la vittoria dei TRM, che hanno conquistato i tre punti. La sfida ha visto protagonisti i due team su un campo allestito per l’occasione.

8 marzo 2026 – I TRM di TheRealMarzaa vincono all'esordio nel secondo Split di Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. I gialloneri vincono 7-4 contro i Boomers del cantante Fedez in una prova che certifica la candidatura della squadra dello streamer al titolo. Sugli spalti presente anche il conduttore televisivo Paolo Bonolis, il figlio Davide gioca nei Boomers. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'.