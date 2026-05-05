Un pilota di Formula Mercedes ha conquistato i social media con una performance che ha superato quella di un noto tennista. La sua popolarità è cresciuta rapidamente, mettendo in evidenza un divario significativo nei guadagni tra lui e altri atleti di alto livello. La differenza economica tra il pilota e il tennista è evidente, con quest’ultimo che guadagna di più. La sfida rimane aperta su come Antonelli possa raggiungere i livelli di altri campioni di Formula 1.

? Cosa scoprirai Come farà Antonelli a pareggiare i guadagni di Leclerc e Verstappen?. Perché il divario economico tra Sinner e il pilota Mercedes è così netto?. Chi gestisce i diritti d'immagine di Sinner rispetto alla famiglia di Antonelli?. Quali fattori influenzano lo share televisivo tra Formula 1 e tennis?.? In Breve Sinner fattura 34 milioni di euro tramite 14 partnership commerciali gestite da Alex Vittur.. Antonelli percepisce 3 milioni di euro più bonus sotto la supervisione di Riccardo Giacomin.. L'audience del GP di Miami ha raggiunto 1.460.000 spettatori con share del 9,1%.. Sinner conta 200 mila iscritti su YouTube con 1,3 milioni di visualizzazioni registrate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kimi Antonelli travolge Sinner: il pilota Mercedes domina i social

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