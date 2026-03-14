Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes, ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Cina a soli 19 anni, diventando il più giovane di sempre a conquistare questa posizione in Formula 1. Durante le qualifiche, Antonelli ha superato un record che apparteneva a Vettel, dimostrando grande rapidità e talento. È il più giovane pilota italiano a raggiungere tale traguardo nella storia dello sport.

«È stata una sessione molto pulita e sono molto contento. Non vedo l'ora di partire davanti a tutti nella gara di domani. Ma non potrò avere neanche troppo tempo per godermela, perché la pole è bella ma io voglio riportare l'Italia sul gradino più alto del podio». Eccolo, Kimi Antonelli, un mago anche nel nascondere le emozioni, lo hanno addestrato a tenere a bada l'emotività che da piccolo lo frenava sui kart «quando le cose non giravano». Se lo abbraccia Lewis Hamilton che lo ha visto crescere all'interno dell'Academy della Mercedes (messo sotto contratto a 11 anni), una volta a Monza Kimi posò davanti alla Mercedes di Sir Lewis, faceva il grid boy. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Kimi Antonelli, il più giovane poleman di sempre in F1: chi è il pilota italiano della Mercedes

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