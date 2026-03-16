kimi antonelli quanto guadagna il pilota della mercedes e il confronto con gli avversari

Kimi Antonelli, pilota della Mercedes di 19 anni, ha conquistato la pole position e la vittoria al Gran Premio di Shanghai. Il giovane, che ha raggiunto risultati storici nel campionato, si distingue per le sue prestazioni in questa stagione. La sua performance ha attirato l’attenzione, e il suo successo ha segnato un momento importante nella sua carriera.

Il successo di Andrea Kimi Antonelli al Gran Premio di Shanghai è entrato nella storia. Il giovane pilota della Mercedes, appena diciannovenne, è infatti diventato il più giovane a ottenere la pole position e uno dei più giovani vincitori nella storia del campionato. Il trionfo in Cina rappresenta un momento importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. La Formula 1 è infatti uno degli sport con i ricavi più elevati al mondo e i piloti di vertice possono contare su ingaggi milionari, bonus legati ai risultati e contratti di sponsorizzazione personali. Quanto guadagna Kimi Antonelli. Secondo le stime pubblicate dalla rivista Forbes, Antonelli è entrato già nel 2025 tra i piloti più pagati della Formula 1 nonostante fosse alla sua stagione di debutto nel campionato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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