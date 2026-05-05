Kimi Antonelli tormentato dal suo unico difetto anche dopo Miami | Partenze inaccettabili

Kimi Antonelli ha conquistato il suo terzo successo consecutivo nel Gran Premio di Miami, nel campionato di Formula 1 del 2026. La sua vittoria ha rappresentato un risultato importante, ma l’atleta ha anche espresso preoccupazioni riguardo alle partenze, che ha definito “inaccettabili”. Nonostante il trionfo, Antonelli resta tormentato dal suo unico difetto, che continua a influenzare le sue performance.

Kimi Antonelli ha vinto anche il GP di Miami di F1 2026, firmando la terza vittoria consecutiva e un nuovo record storico. Ma il pilota Mercedes non riesce a godersi del tutto il momento: le partenze restano il suo punto debole e lo tormentano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Panoramica sull’argomento

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Domenica 3 maggio il pilota italiano di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli, che guida per la Mercedes, ha vinto a Miami il suo terzo Gran Premio consecutivo e a soli 19 anni è il più giovane di sempre alla testa della classifica del Mondiale. Come fatto dopo la po x.com