L'umiltà di Kimi Antonelli dopo Suzuka | Partenza terribile devo allenarmi Ho avuto fortuna

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Giappone e si è posizionato in testa al campionato mondiale di Formula 1 2026. Nel corso delle dichiarazioni post gara, ha riconosciuto di aver avuto una partenza difficile e ha ammesso di aver avuto fortuna a causa della presenza della Safety Car. Il pilota ha anche detto di dover migliorare negli allenamenti, evidenziando le difficoltà incontrate durante la gara.

Kimi Antonelli vince il GP del Giappone e va in testa al Mondiale F1 2026, ma nel dopogara ammette errori alla partenza e il peso della Safety Car. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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