A quarant’anni dall’omicidio dell’industriale avvenuto nel centro storico di Parma, il caso torna alla ribalta con nuove dichiarazioni. Durante una puntata di un programma televisivo, una donna ha raccontato di aver lavorato in un night e di essere stata considerata una persona poco raccomandabile. La sua testimonianza si collega alla vicenda del delitto avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 1986.

«Ero la colpevole perfetta», dice Katharina Miroslawa, «quella donna senza scrupoli che uccide per denaro. Se fossi stata una bella casalinga nessuno si sarebbe interessato a me. Invece ho lavorato in un night e allora sono una poco di buono no?». Durante l’intervista, Katharina Miroslawa insiste su elementi che, a suo dire, sarebbero stati trascurati nei processi, come un paio di costumi da bagno acquistati in Germania che avrebbero dovuto convincere la giustizia della sua intenzione di tornare in Italia da Carlo Mazza per andare in vacanza al caldo. «Quel costume poteva essere anche una prova che io volevo davvero andare. Perché se lei legge bene le sentenze, io esisto da qualche parte perché sono beneficiaria dell’assicurazione».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Katharina Miroslawa a Belve Crime: «Ero la colpevole perfetta. Lavoravo in un night e allora ero una poco di buono, no?»

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