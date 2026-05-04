Delitto Mazza Katharina Miroslawa torna a parlare | Ero la colpevole perfetta

Katharina Miroslawa, coinvolta nel caso Mazza, ha ripercorso le sue affermazioni precedenti dichiarando di essere stata la “colpevole perfetta”, una donna senza scrupoli che avrebbe ucciso per denaro. Ha aggiunto che, se fosse stata una donna normale, senza un aspetto curato, nessuno si sarebbe interessato alla sua vicenda. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un’intervista successiva agli eventi.

“Ero la colpevole perfetta, quella donna senza scrupoli che uccide per denaro. Se fossi stata una bella casalinga nessuno si sarebbe interessato a me”. Con queste parole Katharina Miroslawa torna sul delitto di Carlo Mazza, l’industriale ucciso nel centro storico di Parma nella notte tra l’8 e il.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Belve Crime, Katharina Miroslawa racconta i processi per l’omicidio dell’amante Mazza: “Ero la colpevole perfetta”Katharina Miroslawa a Belve Crime difende la sua innocenza a 40 anni dal delitto dell'ex amante Carlo Mazza per il quale è stata condannata. Leggi anche: Belve Crime, Katharina Miroslawa: la verità sul delitto Mazza! Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Katharina Miroslawa a Belve Crime: L’omicidio di Carlo Mazza? Ero la colpevole perfetta; Belve Crime torna Katharina Miroslawa, 'ero la colpevole perfetta, lavoravo al night'; Fabio Fazio, il giallo del microfono: svelata la malattia che gli ha cambiato la vita. Belve Crime, Katharina Miroslawa racconta i processi per l’omicidio dell’amante Mazza: Ero la colpevole perfettaKatharina Miroslawa a Belve Crime difende la sua innocenza a 40 anni dal delitto dell'ex amante Carlo Mazza per il quale è stata condannata ... fanpage.it Katharina Miroslawa a Belve Crime: Ero la colpevole perfetta per l'omicidio di Carlo MazzaL’ex ballerina condannata per l’assassinio dell'industriale, ucciso a Parma nel 1986, intervistata da Francesca Fagnani su Rai2: Lavoravo al night, se fossi ... bologna.repubblica.it Franco Lofrano notizie varie sull'Alto Jonio Cosentino e non solo parla di noi Ringraziamenti per l'attenzione prestata https://www.francolofrano.it/2026/04/20/sibaritide-20-04-2026-piano-trasporti-calabria-mazza-eutanasia-jonica-e-delitto-alla-visione-unitaria- - facebook.com facebook