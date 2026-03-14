Premier League di Karate a Ostia Fiore in finale per l’oro nel kumite Ghinami punta al podio nel kata

Alla Premier League di Karate a Ostia, Fiore si è qualificato per la finale nell'oro del kumite, mentre Ghinami punta a salire sul podio nel kata. La competizione si svolge al PalaPellicone e proseguirà fino a domani, 15 marzo, dopo una seconda giornata caratterizzata da un livello tecnico molto elevato. L’evento vede protagonisti atleti di diverse nazioni che si sfidano sul tatami.

Ostia, 14 marzo 2026 – E’ stata una seconda giornata di altissimo livello tecnico alla Premier League di Karate a Ostia, che si concluderà domani 15 marzo al PalaPellicone. Sono state delineate le finali delle categorie di peso più pesanti, per quanto riguarda il kumite maschile e Matteo Fiore si giocherà l’oro, mentre Matteo Avanzini lo farà per il bronzo. Alessio Ghinami punterà al terzo gradino nel kata individuale maschile. Il racconto delle gare e il programma delle finali – Fonte FIJLKAMfijlkam.it. Sono stati quattro gli azzurri capaci di superare il round robin e approdare ai quarti di finale: Alessio Ghinami nel kata, Matteo Fiore, Pamela Bodei e Matteo Avanzini nel kumite. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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