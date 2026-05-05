Juventus | Vlahovic torna a incidere

Dusan Vlahovic ha segnato un gol contro il Verona, segnando un punto importante per la Juventus. La rete rappresenta un ritorno in forma per l’attaccante, in un momento in cui la squadra cercava segnali di miglioramento. La partita si è conclusa con questa rete, che ha ricevuto attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Questo episodio ha avuto un rilievo specifico nel risultato complessivo della squadra.

l gol di Dusan Vlahovic contro il Verona non è stato soltanto un episodio di partita, ma un segnale che alla Juventus aspettavano da mesi. Dopo un lungo digiuno realizzativo — circa sei mesi senza segnare in campionato — l’attaccante serbo è tornato a incidere proprio nel momento L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic torna a incidere Juventus, Vlahovic non convocato per Udine. Milik... Notizie correlate Juventus: Vlahovic torna in gruppoDopo settimane di stop forzato, Dusan Vlahovi? ha completato il rientro in gruppo alla Continassa e alla Juventus. Juventus: Vlahovic torna disponibileDopo oltre tre mesi di stop forzato per un infortunio all’adduttore, arriva finalmente una notizia positiva in casa Juventus: Dusan Vlahovic è pronto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vlahovic torna al goal dopo sei mesi e rilancia la Juventus: il serbo decisivo contro il Verona diventa l’arma di Spalletti nella volata Champions; Vlahovic, un gol per il rinnovo: ma la Juventus avrebbe bisogno di un vero attaccante top; Vlahovic torna al gol dopo sei mesi: la Juventus ritrova il suo centravanti; Vlahovic, digiuno finito: il ritorno al gol può aiutare anche nella trattativa rinnovo con la Juve. Juventus, Vlahovic torna al gol: messaggio chiaro per la Champions e il futuroJuventus, Vlahovic torna al gol: messaggio chiaro per la Champions e il futuro Il ritorno al gol di Dusan Vlahovic può davvero rappresentare un nuovo inizio per la ... tuttojuve.com Juventus, Vlahovic torna al gol dopo 180 giorni, ma la rete del serbo non basta per i 3 puntiDopo 6 mesi di assenza, Dusan Vlahovic è riuscito a ritrovare il gol. Ma non è bastato alla Juventus per evitare il pareggio contro il Verona ... derbyderbyderby.it Manuel #Locatelli ha preso la parola a margine della Première del documentario ‘Stories of Strenght’ della Juventus “So la responsabilità che abbiamo quando giochiamo, tutto il mondo ci guarda quando entriamo qui allo stadio. Ma non deve essere - facebook.com facebook #Serena esalta l' #Inter: " #Chivu molto intelligente". Poi critica #Milan e #Juventus x.com