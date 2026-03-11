Juventus | Vlahovic torna disponibile

Dusan Vlahovic torna a disposizione della Juventus dopo più di tre mesi di assenza a causa di un infortunio all’adduttore. Il giocatore sarà convocato per la partita di Serie A contro l’Udinese. La sua ripresa rappresenta un passo importante per la squadra, che potrà contare su di lui per la prossima sfida. La sua presenza in campo sarà valutata nelle prossime ore.

Dopo oltre tre mesi di stop forzato per un infortunio all'adduttore, arriva finalmente una notizia positiva in casa Juventus: Dusan Vlahovic è pronto a rientrare tra i convocati per la sfida di Serie A contro l'Udinese. Secondo gli aggiornamenti delle ultime ore, il centravanti serbo ha svolto gli

