Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi con il gruppo alla Continassa dopo settimane di assenza forzata. La Juventus ha ufficializzato il suo rientro, che segue un periodo di inattività. Ora il giocatore si allena insieme ai compagni, segnando una fase importante per il suo rientro in campo. La squadra continua la preparazione in vista delle prossime partite.

Dopo settimane di stop forzato, Dusan Vlahovi? ha completato il rientro in gruppo alla Continassa e alla Juventus. Il centravanti serbo, fermo dal 18 gennaio per una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra, ha svolto ieri la prima sessione completa con i compagni, inclusi esercizi di finalizzazione, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic torna in gruppo

Quando torna Vlahovic nella Juventus dopo il rientro alla Continassa: i tempi di recuperoL'attaccante è rientrato a Torino per effettuare lavoro di riatletizzazione con lo staff bianconero.

Juventus: Yildiz torna parzialmente in gruppoBuone notizie in casa Juventus in vista dei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma giovedì 5 febbraio alle 21:00 alla New...

POI SARÀ ADDIO La Juventus ritrova Vlahovic

Temi più discussi: Juventus, Vlahovic torna in campo: rientro previsto settimana prossima; Infortunio Vlahovic, quando torna nella Juventus: condizioni e tempi di recupero, c'è la data del rientro; Juventus, Vlahovic tra rientro e rinnovo: la situazione; Chiellini: Ecco quando torna Vlahovic, ha i colori della Juve dentro! Rinnovo Spalletti? Mai nessun dubbio.

RINNOVO VLAHOVIC Juventus, si riapre il dossier rinnovo per Dusan Vlahovic: nuovo incontro con gli agentiNei prossimi giorni è atteso un nuovo confronto tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore, che potrebbe chiarire il futuro. statoquotidiano.it

Juve, svolta Vlahovic: nuovo incontro per il rinnovoNuovo incontro in vista tra Juve e agenti di Vlahovic. Il serbo può restare, ma sul tavolo ci sono ingaggio e tetto salariale. europacalcio.it

L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic è pronto a tornare in gruppo: il serbo da settimana prossima si allenerà con i compagni. - facebook.com facebook

#Vlahovic resta il miglior 9 della #Juventus nonostante il lungo stop: lo dice la media goal x.com