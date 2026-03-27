Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik sono tornati disponibili dopo infortuni e si aprono diverse possibilità per la formazione della squadra. La società deve decidere se mantenere un attacco leggero o riproporre uno schema con una prima punta più presente nel ruolo. La scelta influenzerà le prossime partite e le strategie tattiche della squadra.

Il ritorno dai rispettivi infortuni di Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik pongono diversi interrogativi sulle future formazioni della Juventus da qui a fine stagione. Obbligato fino ad ora a puntare sull’attacco leggero con Jeremie Boga come prima punta, vista la conclamata inefficienza ed inadeguatezza della coppia formata da Jonathan David e Lois Openda, Luciano Spalletti ha finalmente la possibilità di cambiare la rotta autoimpostasi. I riferimenti offensivi tanto richiesti durante il mercato invernale, sono in questo senso venuti fuori dalla stessa Continassa: Milik e Vlahovic sono pronti a conquistarsi un posto d’élites nei pensieri di Luciano. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, dubbio Spalletti: avanti con l’attacco leggero o ritorno della punta?

Articoli correlati

Juventus-Sassuolo, missione Champions per Spalletti: attacco leggero e dubbio VlahovicLa Juventus di Luciano Spalletti cerca il sorpasso Champions nel match interno contro il Sassuolo, con l’obiettivo di centrare il terzo successo...

Juventus, Oppini “Serve un centravanti, attacco troppo leggero”Il commento di Oppini Il commento di Francesco Maria Oppini dopo la sconfitta della Juve contro il Cagliari.

Le prime parole di Spalletti da allenatore della Juventus

Aggiornamenti e notizie su Juventus dubbio Spalletti avanti con...

Temi più discussi: Alisson, Rudiger e anche Pellegrini: Spalletti pensa alla sua Roma per rifare la Juve; Juve, la notte dei rimpianti: occasione sprecata, la strada per la Champions si fa in salita!; Juventus, i dubbi di Vlahovic sulle cifre del rinnovo. E il Milan torna alla finestra; Chiellini: Ecco quando torna Vlahovic, ha i colori della Juve dentro! Rinnovo Spalletti? Mai nessun dubbio.

Spalletti è il miglior allenatore che abbia mai avuto: sogno di mercato per la Juventus!Si accende un clamoroso sogno di mercato per la Juventus: la dichiarazione su Spalletti può aprire uno spiraglio ... fantamaster.it

Bruno Longhi: La Juventus sarebbe masochista a non andare avanti con Spalletti. Conte a Napoli...Nel suo intervento a Radio Sportiva, Bruno Longhi ha parlato del futuro di Spalletti e Conte: Sono domande alle quali non si può rispondere semplicemente perché secondo me ... tuttojuve.com

Blitz Juventus per Robert Lewandowski Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, un emissario del club bianconero era sugli spalti dello stadio Pge Narodowy per assistere alla semifinale dei playoff Mondiali tra Polonia e Albania, vinta pe - facebook.com facebook

«Non abbiamo ancora fatto niente», ha ribadito il centrocampista della Juventus. Intanto, però, gli Azzurri hanno superato il primo ostacolo x.com