Viviano non ha alcun dubbio | Con Spalletti dall’inizio la Juventus si sarebbe giocata lo scudetto con l’Inter

Un ex portiere ha dichiarato che, se l’allenatore fosse stato al timone della Juventus fin dall’inizio, la squadra avrebbe potuto competere per lo scudetto insieme all’Inter. La sua affermazione si basa su una valutazione delle dinamiche di questa stagione e delle scelte tecniche fatte durante il campionato. La discussione riguarda quindi le decisioni manageriali e il loro impatto sui risultati finali delle squadre coinvolte.

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