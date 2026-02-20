Senesi Juventus i bianconeri sono pronti a presentare l’offerta per prenderlo a zero Società convinta da questa cosa
La Juventus ha deciso di offrire un contratto a Senesi, che potrebbe trasferirsi senza costi di mercato. La società bianconera ha valutato il difensore e si prepara a mettere sul tavolo una proposta convincente. Il giocatore, attualmente senza squadra, ha già attirato l’interesse di diversi club, ma i torinesi sono determinati a chiudere l’affare. La trattativa si svolge in modo rapido, con l’obiettivo di definire tutto prima della fine del mercato. La decisione definitiva potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.
Senesi Juventus, la società torinese è pronta a presentare l’offerta per assicurarselo a parametro zero. Ecco da cosa sono stati convinti i bianconeri. La Juve guarda al futuro per sistemare le incertezze del presente, mettendosi attivamente sul mercato per rivisitare la propria difesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il solo Bremer non basta più a garantire solidità. Con l’uscita di Rugani, la dirigenza cerca elementi in grado di portare esperienza e struttura a livello europeo. I problemi accusati in Turchia hanno rimesso in luce i limiti del reparto arretrato, evidenziando come i bianconeri siano meno solidi senza il proprio perno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
La Juventus vuole provare a prendere Marcos Senesi ecco perché...
