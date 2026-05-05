Juventus Reijnders super colpo per il centrocampo?

La Juventus ha messo nel mirino il centrocampista olandese Reijnders, considerato un possibile rinforzo per la rosa in vista della prossima stagione di Champions League. Il giocatore attualmente milita in un club della Premier League, ma la società bianconera sta valutando un trasferimento proveniente dall’Inghilterra. La trattativa si concentra sulla possibilità di portare Reijnders in Italia, in un mercato che vede la Juventus attiva anche su altri fronti.

La Juve guarda oltremanica: Reijnders nel mirino per un centrocampo da Champions. Dalla Premier League alla Serie A. In Inghilterra le voci si fanno sempre più insistenti: la Juventus sarebbe pronta a muoversi con decisione su Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, attualmente in forza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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