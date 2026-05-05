La Juventus si trova ad affrontare una situazione incerta tra i pali, con la possibile idea di portare un nuovo portiere di livello internazionale. Tuttavia, il portiere attuale non ha intenzione di andarsene e desidera continuare a giocare con la maglia bianconera, puntando a conquistare un ruolo più significativo nella prossima stagione. La decisione sulla porta potrebbe dipendere anche dalle scelte della società e dal mercato in corso.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Di Gregorio non ha alcuna intenzione di lasciare Torino. Il portiere vuole restare e giocarsi le proprie chance, con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio importante nella prossima stagione. Arrivato con aspettative elevate, l’estremo difensore è convinto di poter offrire garanzie e un rendimento da grande squadra. La sua posizione è chiara e rappresenta un elemento concreto nelle valutazioni della Juventus, chiamata a decidere se puntare su un profilo già in rosa o intervenire sul mercato con un innesto di maggiore esperienza. Resta percorribile e concreta la pista che porta ad Alisson: secondo Fabrizio Romano, sono previsti contatti nel corso del mese tra il portiere brasiliano e il Liverpool per definire il suo futuro.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, porta in bilico: idea Alisson ma Di Gregorio vuole restare

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