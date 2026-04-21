Juventus nessuna rivoluzione ma innesti di qualità? Giochiamo per un secondo posto di cui ignoriamo il valore | Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossi

Nell’ultima puntata di Primo Tempo, si è parlato della situazione della Juventus tra il calciomercato e la corsa al secondo posto in classifica. La discussione si è concentrata sugli innesti di qualità nel roster, senza parlare di rivoluzioni o cambiamenti radicali. Si è analizzato il percorso della squadra senza approfondire il valore del piazzamento finale, concentrandosi sui possibili sviluppi attuali e futuri.

di Paolo Rossi Juventus: fra calciomercato e un secondo posto da conquistare. L’analisi sui bianconeri fatta nell’ultima puntata di Primo Tempo. I dettagli. Nell’ultimo episodio del format Primo Tempo, trasmesso sul canale Youtube di , i giornalisti Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno esaminato la rosa dei bianconeri soffermandosi anche sui rinforzi da inserire in rosa. GUARDA QUI LA PUNTATA IN VIDEO Non è mancato un passaggio sul secondo posto e sull’importanza di raggiungere un traguardo come quello in una stagione comunque non semplice. Una analisi, dunque, che non si è fermata esclusivamente al calciomercato, ma anche ad un finale di anno destinato a regalare moltissime soddisfazioni ai colori bianconeri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, nessuna rivoluzione, ma innesti di qualità? Giochiamo per un secondo posto di cui ignoriamo il valore | Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossi Nessuna RIVOLUZIONE ma INNESTI di QUALITÀ Giochiamo per un secondo posto di cui IGNORIAMO il valore Notizie correlate Juve “Spallegriana”, l’importanza degli episodi, salvate il soldato Edon | Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossidi Paolo Rossi Juve “Spallegriana”, l’importanza degli episodi, salvate il soldato Edon. Juventus, dal sogno di un attaccante come Higuain e Tevez al quarto posto – Tribuna Juve | Podcast con Paolo Rossi e Nicola Calzarettadi Francesco Spagnolo Juventus, dalla necessità di un attaccante di livello alla rincorsa per il quarto posto nel finale di campionato. Panoramica sull’argomento Si parla di: Roma, la rivoluzione è tenere Gasperini: dal primo Spalletti nessuna big italiana ha cambiato più allenatori. Juventus, la rivoluzione è già in atto: Elkann mette in dubbio anche Comolli. E dai riscatti arrivano altre brutte notizieCalciomercato Juventus, la rivoluzione è già in atto: Elkann mette in dubbio anche Comolli. E dai riscatti arrivano altre brutte notizie ... sport.virgilio.it Juve a due facce, Spalletti: Grande primo tempo, nella ripresa in balia della partitaLa Vecchia Signora accorcia sul Como, vittoria col Genoa nata da un grande primo tempo, poi il calo nella ripresa e la paratissima di Di Gregorio dagli undici metri. Spalletti soddisfatto a metà. E or ... msn.com