Juventus nessuna rivoluzione ma innesti di qualità? Giochiamo per un secondo posto di cui ignoriamo il valore | Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossi
Nell’ultima puntata di Primo Tempo, si è parlato della situazione della Juventus tra il calciomercato e la corsa al secondo posto in classifica. La discussione si è concentrata sugli innesti di qualità nel roster, senza parlare di rivoluzioni o cambiamenti radicali. Si è analizzato il percorso della squadra senza approfondire il valore del piazzamento finale, concentrandosi sui possibili sviluppi attuali e futuri.
di Paolo Rossi Juventus: fra calciomercato e un secondo posto da conquistare. L’analisi sui bianconeri fatta nell’ultima puntata di Primo Tempo. I dettagli. Nell’ultimo episodio del format Primo Tempo, trasmesso sul canale Youtube di , i giornalisti Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno esaminato la rosa dei bianconeri soffermandosi anche sui rinforzi da inserire in rosa. GUARDA QUI LA PUNTATA IN VIDEO Non è mancato un passaggio sul secondo posto e sull’importanza di raggiungere un traguardo come quello in una stagione comunque non semplice. Una analisi, dunque, che non si è fermata esclusivamente al calciomercato, ma anche ad un finale di anno destinato a regalare moltissime soddisfazioni ai colori bianconeri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Nessuna RIVOLUZIONE ma INNESTI di QUALITÀ Giochiamo per un secondo posto di cui IGNORIAMO il valore
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