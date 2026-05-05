Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha parlato a margine dell'evento di presentazione di "Stories of Strenght", realizzato dal club bianconero in collaborazione con Progetto Happiness.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus, Locatelli: "Champions? Ecco cosa sarà determinante nelle prossime partite"

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