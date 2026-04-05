Pisa Hiljemark analizza | La classifica non è cambiata tanto Stasera era molto difficile e lo sarà anche nelle prossime partite

Dopo la partita tra Pisa e Torino, Oscar Hiljemark ha parlato ai microfoni di DAZN. Ha commentato che la classifica non è molto cambiata e ha sottolineato come la sfida di stasera fosse molto difficile, situazione che si ripeterà anche nelle prossime gare. L'analisi si è concentrata sulla partita appena conclusa, senza approfondimenti su altri aspetti della stagione.

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