Juventus Gonçalo Ramos proposto ai bianconeri

Gonçalo Ramos è stato proposto alla Juventus, secondo quanto riportato. La trattativa è stata organizzata dall'agente Jorge Mendes, che è già coinvolto in altre operazioni di mercato della squadra, come quella relativa a Bernardo Silva. La società bianconera non ha ancora commentato ufficialmente la proposta o eventuali sviluppi futuri.

Gonçalo Ramos proposto alla Juventus. Ad architettare l’operazione, il solito Jorge Mendes, già impegnato con la trattativa Bernardo Silva. Juve-PSG, Asse Caldo per l’Attacco: Mendes Propone Gonçalo Ramos. Il mercato bianconero non dorme mai. Mentre la squadra di Spalletti cerca faticosamente di blindare il quarto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Gonçalo Ramos proposto ai bianconeri Notizie correlate Goncalo Ramos alla Juventus: i tre motivi per cui questo colpo potrebbe essere un vero e proprio affare per i bianconeridi Luca FiorettiGoncalo Ramos alla Juventus: la dirigenza studia il colpo dal Paris Saint Germain per rivoluzionare un attacco che potrebbe perdere... Calciomercato Milan, Mendes ha proposto Gonçalo Ramos: contatto diretto con CardinaleIl Milan continua a guardarsi intorno per trovare centravanti in grado di caricarsi sulle spalle il reparto offensivo nella stagione 2026/2027. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Moretto: Gonçalo #Ramos è stato proposto a #Juventus e soprattutto #Milan.; Gonçalo Ramos proposto al Milan da Jorge Mendes: il PSG fissa il prezzo del centravanti portoghese; Calciomercato Milan, proposto Goncalo Ramos: le ultime news; Gonçalo Ramos proposto al Napoli? PSG disposto ad ascoltare offerte, i dettagli. Mercato Juve, in attacco proposto Gonçalo RamosPer l’attacco bianconero spunta un nuovo nome: Il Paris Saint-Germain avrebbe proposto Gonçalo Ramos alla Juventus. juvenews.eu Moretto: Gonçalo Ramos è stato proposto sia alla Juventus che al MilanIn Serie A potrebbero arrivare due calciatori di Jorge Mendes, su Bernardo Silva già vi abbiamo parlato, già vi abbiamo detto quello che sappiamo, ma vi posso dire che nelle ... tuttojuve.com Per Allegri servono Goretzka, Sorloth (o comunque un grande 9 come Guirassy, Gonçalo Ramos o Jackson), Gila più un esterno di spessore e altri innesti per completare la rosa. Innesti utili per togliere gli ultimi dubbi sulla permanenza di Max Ramazzotti - @ x.com Il PSG vuole vendere Gonçalo Ramos in estate e pare lo abbia proposto anche al Napoli: vi piacerebbe in azzurro come vice Hojlund - facebook.com facebook