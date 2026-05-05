Juventus | equilibrio sempre più fragile

La Juventus si avvicina alla partita contro il Lecce con un equilibrio che si fa sempre più precario. La squadra si trova a dover affrontare questa trasferta con alcuni giocatori infortunati e un roster che mostra segni di affaticamento a poche giornate dalla fine del campionato. La sfida si presenta come un momento cruciale per cercare di mantenere la posizione in classifica nonostante le difficoltà.

La Juventus si prepara alla trasferta di Lecce con un equilibrio sempre più fragile, sospesa tra la necessità di vincere e la gestione di una rosa che arriva al finale di stagione con diversi acciacchi. Il pareggio recente ha complicato la corsa Champions e ha reso ogni scelta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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