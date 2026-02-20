Lexus ancora re dell’affidabilità ma l’auto è sempre più fragile
Lexus si conferma al vertice della classifica di affidabilità, ma i segnali di usura aumentano. Nei controlli recenti, molte vetture mostrano problemi alle componenti elettroniche e alle parti meccaniche, spesso causati dall’uso quotidiano e dai chilometri percorsi. La casa giapponese si impegna a migliorare la resistenza dei modelli più recenti, anche se alcuni clienti segnalano difficoltà con i sistemi di infotainment e le finiture interne. La sfida resta: mantenere alta la qualità nel tempo.
Lexus Domina Ancora la Classifica dell’Affidabilità Auto, Ma la Tecnologia Mette a Dura Prova i Costruttori. Lexus si conferma per il quarto anno consecutivo il marchio automobilistico più affidabile, secondo una recente indagine che però mette in guardia sull’affidabilità complessiva del settore. Un aumento dei problemi, soprattutto legati all’infotainment e agli aggiornamenti software, sta mettendo a dura prova i costruttori, con ripercussioni potenziali anche sul mercato italiano. Il Declino dell’Affidabilità: un Trend Preoccupante. L’affidabilità delle automobili, un fattore cruciale nella scelta del consumatore, sta subendo un calo preoccupante.🔗 Leggi su Ameve.eu
