Lexus ancora re dell’affidabilità ma l’auto è sempre più fragile

Lexus si conferma al vertice della classifica di affidabilità, ma i segnali di usura aumentano. Nei controlli recenti, molte vetture mostrano problemi alle componenti elettroniche e alle parti meccaniche, spesso causati dall’uso quotidiano e dai chilometri percorsi. La casa giapponese si impegna a migliorare la resistenza dei modelli più recenti, anche se alcuni clienti segnalano difficoltà con i sistemi di infotainment e le finiture interne. La sfida resta: mantenere alta la qualità nel tempo.