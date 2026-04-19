Negli ultimi mesi, il partito del cancelliere conservatore ha registrato risultati pessimi nei sondaggi, mentre l’economia tedesca si avvicina a una recessione. La situazione politica interna appare bloccata e la posizione della Germania a livello internazionale si fa sempre più debole. Questa combinazione di fattori ha portato a una crescente insoddisfazione tra gli elettori, che attribuiscono le difficoltà del paese alla guida del leader del partito di maggioranza.

Il gradimento per il cancelliere tedesco va a picco. Anche tra gli elettori della CDU che lo accusano di parlare tanto e fare poco. La GroKo ha i mesi contati? Se la Germania sta progressivamente affondando – fra recessione economica, immobilità politica interna e insignificanza sul palcoscenico internazionale – il colpevole, almeno per i tedeschi, è uno solo: il cancelliere conservatore Friedrich Merz. Secondo i sondaggi nazionali e non solo, è praticamente impossibile trovare in circolazione un leader di governo peggiore. Persino la tanto bistrattata Coalizione Semaforo guidata dal suo predecessore socialdemocratico Olaf Scholz appare, a distanza, migliore di quello che sembrasse.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il fallimento di Merz: sondaggi disastrosi e una Germania sempre più fragile

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