Il pallone sul banco degli imputati | la FIFA davanti alla CPI

Il calcio è al centro di un’indagine internazionale: il 16 febbraio 2026, la FIFA è stata formalmente accusata alla Corte penale internazionale di L’Aia. La denuncia, presentata da un gruppo di attivisti, punta il dito contro presunti illeciti legati alla gestione dei diritti televisivi e alle frodi economiche. Le accuse sono state rese note in un documento che dettaglia sospetti di corruzione e pratiche illecite nel mondo del calcio globale. La vicenda coinvolge anche alcuni dirigenti di rilievo.

La denuncia è stata depositata il 16 febbraio 2026 presso l’Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale dell’Aia. Centoventi pagine che chiamano in causa il presidente della FIFA e quello della UEFA, accusati di favoreggiamento in crimini di guerra e crimini contro l’umanità nei territori palestinesi occupati. A presentarla è una coalizione di organizzazioni per i diritti umani – tra cui Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates ed Euro-Med Human Rights Monitor – insieme a calciatori palestinesi, club locali e proprietari di terreni espropriati.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Crans-Montana, Jessica Moretti collassa sul banco degli imputatiJessica Moretti, 28enne di Crans-Montana, si è improvvisamente accasciata sul banco degli imputati durante il processo per la tragedia di capodanno, che ha sconvolto la valle e ha portato alla luce tensioni crescenti tra le parti coinvolte.

Salernitana, tutti sul banco degli imputati. E per Raffaele una fiducia “formale”La situazione della Salernitana si presenta complessa e richiede un’analisi obiettiva.

