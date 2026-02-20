Il pallone sul banco degli imputati | la FIFA davanti alla CPI
Il calcio è al centro di un’indagine internazionale: il 16 febbraio 2026, la FIFA è stata formalmente accusata alla Corte penale internazionale di L’Aia. La denuncia, presentata da un gruppo di attivisti, punta il dito contro presunti illeciti legati alla gestione dei diritti televisivi e alle frodi economiche. Le accuse sono state rese note in un documento che dettaglia sospetti di corruzione e pratiche illecite nel mondo del calcio globale. La vicenda coinvolge anche alcuni dirigenti di rilievo.
La denuncia è stata depositata il 16 febbraio 2026 presso l’Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale dell’Aia. Centoventi pagine che chiamano in causa il presidente della FIFA e quello della UEFA, accusati di favoreggiamento in crimini di guerra e crimini contro l’umanità nei territori palestinesi occupati. A presentarla è una coalizione di organizzazioni per i diritti umani – tra cui Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates ed Euro-Med Human Rights Monitor – insieme a calciatori palestinesi, club locali e proprietari di terreni espropriati.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
