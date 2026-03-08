Perin si distingue per aver parato un tiro di Moreo all'inizio della partita, mentre Kalulu si presenta molto difensivo, con alcune sbavature e rischi dalla sua zona, specialmente contro Angori. Con Conceiçao che dimostra qualità e David che ancora una volta delude, la squadra si affida sempre di più a McKennie, che si fa notare in campo.

PERIN 6,5. Pronto su Moreo in avvio. KALULU 5,5. Stranamente guardingo: dalla sua parte piovono rischi con Angori e condisce la sua prestazione con alcune sviste. BREMER 6. Un paio di imprecisioni non da lui, poi tutto si riassesta. GATTI 6,5. Il talismano dell’Olimpico morde subito, anche nell’altra area. Esce all’intervallo. CAMBIASO 7. Prestazione pulita, senza luccichii. E’ pronto quando c’è da siglare il vantaggio. LOCATELLI 7. I bianconeri partono fuori ritmo, lui prova a rettificare la manovra. Con il palo, lancia il 2-0 di Thuram. Poi ispira il poker di Boga. THURAM 6,5. Manda alto in avvio, il piede resta caldo: raddoppio di freddezza e posizionamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Qualità Conceiçao. David delude ancora. McKennie c'è sempre

