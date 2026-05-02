Venezia si prepara a tornare in Serie A, con il club che vede nella promozione un momento di svolta. Si discute dell’impatto del nuovo stadio di Tessera sulla possibilità di mantenere la categoria, mentre si pianificano anche interventi per migliorare lo storico stadio Penzo, con un’attenzione particolare alle strutture dedicate ai giovani. Sono questi i principali temi che animano il rinnovato entusiasmo intorno al calcio veneziano.

? Cosa scoprirai Come influirà il nuovo stadio di Tessera sulla permanenza in Serie A?. Quali nuove funzioni riceverà lo storico stadio Penzo per i giovani?. Perché la gestione delle infrastrutture sportive è diventata un tema politico?. Chi gestirà i cantieri del Bosco dello Sport dopo le elezioni?.? In Breve Progetto di riscatto iniziato nel 2015 per la comunità veneziana.. Cantieri del nuovo stadio di Tessera in corso con blocchi gradinate sud.. Copertura impianto Tessera prevista per l'inizio della prossima stagione estiva.. Nuove funzioni per giovani e atletica previste presso lo storico stadio Penzo.. Il Venezia ottiene la promozione in Serie A trascinando l’intera città in una festa collettiva che celebra un percorso di riscatto iniziato nel 2015.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia in Serie A: Venturini, la promozione è un simbolo di riscatto

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