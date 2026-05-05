Juve volata Champions | i calendari a confronto Mercato | Barcellona su Bernardo Silva

La corsa alla qualificazione in Champions League si fa più complicata per la squadra torinese che, con un pareggio contro una squadra già retrocessa, ha peggiorato la propria posizione in classifica. Nel frattempo, nel mercato, il Barcellona si è mosso per acquisire il centrocampista portoghese Bernardo Silva. I calendari delle prossime partite sono stati confrontati per analizzare le possibilità di qualificazione e le mosse delle squadre coinvolte.

Torino, 5 maggio 2026 – Come complicare la corsa al quarto posto pareggiando contro una formazione già retrocessa. Juventus-Verona ha consentito alle rivali di guadagnarsi una chance per la Champions League, soprattutto la Roma che ha battuto agilmente la Fiorentina portandosi a meno uno dai bianconeri, mentre il Como, ‘fermato’ al Sinigaglia dal Napoli, è distante tre lunghezze. Tutto in gioco, dunque, e i giallorossi iniziano a fare paura alla Vecchia Signora a tre giornate dal termine. La sfida a distanza, non essendoci più scontri diretti tra le tre formazioni in ballo, riparte nel weekend, dove il calendario di Serie A è ancora sfalsato. La Juve, per esempio, giocherà prima, essendo impegnata sabato sera a Lecce contro una formazione in piena bagarre salvezza, ma con un margine importante, quattro punti, sulla Cremonese terzultima.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, volata Champions: i calendari a confronto. Mercato: Barcellona su Bernardo Silva Notizie correlate Juve, Barcellona forte su Bernardo Silva. Rinnovo Vlahovic: occhio al MilanTorino, 31 marzo 2026 – La Juventus sogna la Champions League e Bernardo Silva, ma c’è un ostacolo di mezzo: si chiama Barcellona. Mercato Juve: Bernardo Silva o Goretzka? Il confronto parla chiaro. Ecco chi prendere tra i due a parametro zero. Numeri e statistiche della stagionedi Angelo CiarlettaMercato Juve: Bernardo Silva o Goretzka? Il confronto tra i due non lascia dubbi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juve, Bernardo Silva sempre più vicino, ma per l'affondo decisivo serve... la Champions; ?? Juve, per Bernardo Silva serve la Champions! Inter-Nico Paz? Dipende da Mou; Calciomercato Juve: spunta Reijnders! Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsa; Juventus, contatto tra Spalletti e Bernardo Silva? Prima la Champions, poi il portoghese. Juventus, Champions League sprint: a comparison of fixtures. Transfer market: Barcelona interested in Bernardo Silva.With three matchdays to go, Juve has a one-point advantage over Roma and three over Como: the draw against Verona has put everything back into question. sport.quotidiano.net Bernardo Silva al Barcellona, il mercato Juve incassa il colpo ma...Cosa sta succedendoIl portoghese sarebbe a un passo dal chiudere con i blaugrana per la prossima stagione ma un dettaglio potrebbe ancora far saltare l'affare: i dettagli ... tuttosport.com La mia chiacchierata con Giuliano #Giannichedda: " #Juve arriverà quarta, partite storte capiteranno anche con Bernardo #Silva. #Bremer non va messo in discussione. E su #Vlahovic..." x.com Calciomercato Juve: spunta Reijnders! Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsa - facebook.com facebook