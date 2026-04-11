Mercato Juve | Bernardo Silva o Goretzka? Il confronto parla chiaro Ecco chi prendere tra i due a parametro zero Numeri e statistiche della stagione

Sul mercato della Juventus si fa largo il confronto tra Bernardo Silva e Goretzka, due centrocampisti che potrebbero arrivare a parametro zero. Entrambi sono in vella forma e hanno contribuito con numeri e statistiche significative nella stagione appena conclusa. La decisione sulla scelta tra i due si basa su dati concreti, senza coinvolgere considerazioni di natura personale o motivazioni interne alle società coinvolte.

di Angelo Ciarletta Mercato Juve: Bernardo Silva o Goretzka? Il confronto tra i due non lascia dubbi. Ecco chi è meglio prendere dopo i numeri di quest’anno. La Juve valuta con attenzione i profili internazionali per rinforzare la mediana, analizzando i numeri stagionali dei potenziali obiettivi. Due giocatori su tutti, prendibili a parametro zero in estate, sono nel mirino: si tratta di Bernardo Silva e Leon Goretzka. Il confronto tra i due però evidenzia differenze sostanziali. MERCATO JUVE LIVE Nonostante abbiano disputato quasi lo stesso numero di partite, il minutaggio premia il giocatore del Manchester City. Il fantasista ha collezionato 43 presenze, 3 gol e 5 assist per un totale di 3127 minuti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: Bernardo Silva o Goretzka? Il confronto parla chiaro. Ecco chi prendere tra i due a parametro zero. Numeri e statistiche della stagione Goretzka e Bernardo Silva alla Juve? Contatti avviati per i due parametri zero, le pretese sullo stipendioGoretzka e Bernardo Silva alla Juve? Contatti avviati per i due parametri zero, le pretese sullo stipendio Calciomercato Juve: dipende tutto dalla... Leggi anche: Juve, sogno Bernardo Silva: lascerà il City a parametro zero