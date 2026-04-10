Atalanta Juve la mossa di Spalletti per sostituire McKennie Ecco verso quale scelta è proiettato il tecnico

Il tecnico della squadra ha deciso di cercare un sostituto per il centrocampista squalificato in vista della partita contro l'Atalanta. Per la sfida di domani sera, l'allenatore sta valutando diverse opzioni per rimpiazzare il giocatore assente. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore, in vista della formazione che scenderà in campo. La sfida è importante per entrambe le squadre e la scelta del sostituto potrebbe influenzare l’andamento dell’incontro.

di Angelo Ciarletta Atalanta Juve, la mossa di Spalletti per sostituire lo squalificato McKennie. Ecco verso quale scelta è proiettato il tecnico per la sfida di domani sera. La Juve deve fare i conti con un’assenza pesante in vista della delicata sfida Champions contro l’Atalanta. Secondo un’analisi di Tuttosport, l’ammonizione rimediata da Weston McKennie durante il match contro il Genoa, costringerà l’americano a saltare il prossimo turno. Un giallo pesante, nato da un’intuizione dell’avversario Vasquez, che priva Luciano Spalletti di uno dei suoi uomini più affidabili. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il tecnico deve ora sciogliere il dubbio su chi sostituirà il mediano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve, la mossa di Spalletti per sostituire McKennie. Ecco verso quale scelta è proiettato il tecnico Probabili formazioni Atalanta Juve, Sky: così Spalletti potrebbe sostituire McKennie e VlahovicCamavinga alla Juve? Ecco l’ultima indiscrezione proveniente dalla Spagna: il costo Siani al miele su Palestra: «È il presente dell’Italia. Monaco Juve, mossa a sorpresa di Spalletti: ha deciso di schierarlo dal primo minuto a Montecarlo! La scelta del tecnicodi Redazione JuventusNews24Monaco Juve, turnover in porta: Spalletti sceglie il vice per la sfida europea, il titolare a riposo dopo il tour de force. Temi più discussi: Spalletti studia le mosse per l’Atalanta: Juve senza McKennie, dubbio modulo, testa a testa Koopmeiners-Boga; Serie A, designazioni 32ª giornata: Massa per Como-Inter, Maresca dirige Atalanta-Juventus; Ultim'ora: spunta la CLAUSOLA EDERSON | Il centrocampista brasiliano va alla Juve in due casi: con la qualificazione in UCL oppure...; Juventus, Spalletti firma e detta le regole: assalto ad Alisson e la sfida all'Atletico per Ederson. L’ex dietro la punta: la mossa di SpallettiIl tecnico juventino, in realtà, non ha molta scelta per l'alter ego dello squalificato McKennie: o lui o il più nostrano Miretti nel 4-2-3-1 Nella Juventus mancano la verve e la leadership dello squa ... calcioatalanta.it Juventus-Atalanta, settimana decisiva: dubbi, assenze e scelte chiave per una sfida da dentro o fuoriJuventus-Atalanta, settimana decisiva: dubbi, assenze e scelte chiave per una sfida da dentro o fuori Sarà una settimana carica di tensione e interrogativi per la Juventus, chiamata ... tuttojuve.com Vigilia di Atalanta-Juve!!! Batti un colpo se non mancherai - facebook.com facebook Juventibus Oggi - Dall’operazione Scirea alla Koopmeiners fobia: lo storico asse mercato Atalanta-Juve EP 018 Momblano Zampini x.com