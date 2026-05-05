Juve Stabia deferita | irregolarità amministrative rischio penalizzazione

Il Tribunale Federale Nazionale ha notificato alla Juve Stabia un deferimento a causa di irregolarità amministrative. La società, che sta partecipando ai playoff di Serie B, rischia conseguenze penali in base alle accuse mosse. La situazione riguarda specifiche violazioni di natura amministrativa che sono state contestate dalla procura federale. La decisione potrebbe influire sul percorso della squadra nella stagione in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Tribunale Federale Nazionale ha notificato il deferimento alla Juve Stabia, attualmente in piena corsa playoff in Serie B. Al centro della vicenda alcune violazioni di natura amministrativa, tra cui il mancato versamento delle ritenute IRPEF. Una situazione che, almeno nell’immediato, non dovrebbe avere ripercussioni sulla stagione in corso, ma che potrebbe pesare sul futuro del club. Le prime conseguenze, infatti, si profilano per il campionato 202627, con una possibile penalizzazione di almeno due punti. Parallelamente, resta aperto il fronte giudiziario. La Procura di Napoli ha avviato un’indagine sulla cessione della società da Solmate all’imprenditore Francesco Agnello per la cifra simbolica di un euro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Juve Stabia deferita: irregolarità amministrative, rischio penalizzazione Notizie correlate Leggi anche: Ufficiale: 5 punti di penalizzazione per il Siracusa per violazioni amministrative Il Cesena gioca un tempo, la Juve Stabia vince e si allontana. Playoff a rischioCesena, 11 aprile 2026 – Il Cesena torna da Castellamare, tana della Juve Stabia, con un 2-0 sul groppone, maturato tutto in un secondo tempo mal... Approfondimenti e contenuti Serie B, Juve Stabia deferita per i mancati pagamenti Irpef di aprileCinque club di Serie C (Triestina, Ternana, Crotone, Trapani e Siracusa, oltre alla Juve Stabia, che milita in Serie B) sono stati deferiti al Tribunale Federale Nazionale per una serie ... ilmattino.it Juve Stabia, squadra ceduta a un euro: scatta l’inchiestaUn’inchiesta della Procura di Napoli sulla cessione della Juve Stabia. Sembra ormai chiaro che, a dispetto dei silenzi di queste settimane, più di un riflettore resta acceso ... ilmattino.it