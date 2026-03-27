Ufficiale | 5 punti di penalizzazione per il Siracusa per violazioni amministrative

La Figc ha comunicato che il Siracusa riceverà una penalizzazione di cinque punti a causa di violazioni amministrative. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore e in vista della situazione del Trapani, si attende una valutazione che sarà discussa il 31 marzo. La questione riguarda le irregolarità riscontrate nella gestione amministrativa della società.

5 punti di penalizzazione per il Siracusa per violazioni amministrative. È da poco arrivato il comunicato della Figc che ha anche reso noto come la situazione del Trapani verrà presa in considerazione il prossimo 31 marzo. Ufficiale la penalizzazione per il Siracusa (Ansa Foto) – calciomercato.it Un duro colpo per la squadra siciliana che sta disputando il campionato di Serie C nel girone C. Tolti quindi altri cinque punti alla formazione siciliana che scivola all’ultimo posto della classifica vedendo a forte rischio la propria permanenza nel campionato professionistico. Attualmente sono 20 i punti di penalizzazione per il Trapani con la formazione siciliana che è al terzultimo posto in classifica, con i siciliani che, diversamente, avrebbero potuto lottare per i playoff. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ufficiale: 5 punti di penalizzazione per il Siracusa per violazioni amministrative Articoli correlati Siracusa penalizzato 6 punti per violazioni amministrative: come cambia la classifica del girone C di Serie CIl Tribunale Federale Nazionale infligge sei punti di penalizzazione al Siracusa per violazioni amministrative. Serie C, mazzata sul Siracusa: 5 punti in meno dal Tnf per violazioni amministrativeAltri 5 punti di penalizzazione per il Siracusa – come nelle previsioni – mentre la discussione sulla posizione del Trapani è stata rinviata a... Tutti gli aggiornamenti su Ufficiale 5 punti di penalizzazione per... Discussioni sull' argomento Violazioni amministrative: 5 punti di penalizzazione per il Siracusa, rinviata al 31 marzo la trattazione del deferimento a carico del Trapani; Clima, il prezzo dell’inazione: 5 punti di PIL entro il 2050. Intervista a Lilia Cavallari; Il Foggia non è più ultimo: tolti 5 punti al Siracusa, il 31 l'esito sul Trapani - FoggiaToday; Serie C, altri 5 punti di penalizzazione per il Siracusa. Djokovic salta il Masters 1000 di Montecarlo: annuncio ufficiale sui social. È la prima assenza dal 2011 - facebook.com facebook #Djokovic salta il Masters 1000 di Montecarlo: annuncio ufficiale sui social. È la prima assenza dal 2011 x.com