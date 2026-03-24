Salah Juve dove giocherà l’egiziano il prossimo anno? C’è l’annuncio dell’agente ecco cosa ha dichiarato

L'agente di Salah ha confermato che il calciatore egiziano giocherà nella stessa squadra anche nella prossima stagione. La dichiarazione ha chiuso le speculazioni di mercato che circolavano nelle ultime settimane e ha chiarito il futuro dell'attaccante. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle eventuali trattative o cambiamenti è stato fornito. La notizia ha immediatamente fatto il giro dei media sportivi.

Salah Juve, le inequivocabili dichiarazioni del procuratore sul futuro dell’egiziano frenano le infinite voci di mercato che coinvolgono i bianconeri. Dopo aver ufficializzato il doloroso addio al Liverpool al termine della stagione, il destino calcistico di Mohamed Salah resta totalmente avvolto nel mistero. Il fuoriclasse ha scatenato una clamorosa caccia allo scoop internazionale tra i principali media. In Italia, le forti suggestioni lo hanno accostato a più riprese alla Juventus, facendo sognare l’intera piazza per un colpo che, ad oggi, risulta di fatto impossibile per le casse societarie. Nonostante l’enorme fascino di vederlo dominare sul campo con la maglia bianconera, la dirigenza sa perfettamente che la complessa operazione richiederebbe un impensabile sforzo economico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Salah Juve, dove giocherà l’egiziano il prossimo anno? C’è l’annuncio dell’agente, ecco cosa ha dichiarato Articoli correlati Salah dove giocherà nella prossima stagione? Annuncio dell’agente di Momo, ha chiarito così il suo futuro! Ecco cosa ha dettoSalah dove giocherà nella prossima stagione? Annuncio dell’agente di Momo, ha chiarito così il suo futuro! Ecco cosa ha detto Borussia Dortmund,... Zhegrova, scelta definitiva della Juve: dove giocherà l’anno prossimoIn casa Juve tiene banco il futuro di Zhegrova che continua a giocare pochissimo: ecco le ultime dalla Continassa.