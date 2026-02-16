Cosa rischiano Chiellini e Comolli dopo lo scontro con La Penna nell'intervallo di Inter-Juve

Giorgio Chiellini e Giuseppe Comolli sono stati coinvolti in un alterco con l’arbitro La Penna durante l’intervallo di Inter-Juventus, a causa delle loro proteste accese. Chiellini ha urlato contro l’arbitro mentre si trovava nel tunnel, mentre Comolli ha cercato di intervenire per difendere il suo giocatore. La partita si è conclusa con tensioni tra le due parti, lasciando i protagonisti sotto osservazione da parte delle autorità sportive.

Dopo il caos nel tunnel di San Siro durante Inter-Juventus, Comolli e Chiellini rischiano un procedimento disciplinare per le proteste contro l’arbitro La Penna. Il Codice prevede fino a due mesi di inibizione (o più) in caso di condotta ingiuriosa.🔗 Leggi su Fanpage.it Juventus, cosa rischiano Comolli e Chiellini per l’aggressione verbale a La Penna nel match con l’Inter? Ecco le possibili sanzioni Comolli e Chiellini rischiano sanzioni dopo aver rivolto parole dure all'arbitro La Penna durante il match tra Juventus e Inter. Caos Inter Juve, ecco cosa rischiano Comolli e Chiellini dopo le proteste Comolli e Chiellini rischiano sanzioni dopo aver protestato con veemenza contro l’arbitro, a causa dell’espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caos nel tunnel di S. Siro: cosa rischiano Comolli e Chiellini per l'aggressione verbale a La Penna; Cosa rischiano Comolli e Chiellini dopo i fatti di Inter-Juventus; Inter-Juve e il caos nel tunnel di San Siro: cosa rischiano Spalletti, Comolli, Modesto e Chiellini; Il caos nel tunnel di Inter-Juve con l'arbitro La Penna: cosa rischiano Comolli, Chiellini e Spalletti. Cosa rischiano Chiellini e Comolli dopo lo scontro con La Penna nell’intervallo di Inter-JuveDopo il caos nel tunnel di San Siro durante Inter-Juventus, Comolli e Chiellini rischiano un procedimento disciplinare per le proteste contro l’arbitro ... fanpage.it Il caos nel tunnel di Inter-Juve con l'arbitro La Penna: cosa rischiano Comolli, Chiellini e SpallettiIl caos tra i dirigenti della Juve e La Penna con il tecnico dei bianconeri che prova a fare da paciere: le sceneggiate finire non solo sul referto dell'arbitro ma anche in quello della Procura federa ... corrieredellosport.it Federico La Penna rischia un mese di stop dopo l'errore in Inter-Juventus - facebook.com facebook La vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadra x.com