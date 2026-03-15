Inter Thuram cercasi | senza Lautaro l’attacco perde certezze! Il dato eloquente | c’è un fattore che sembra penalizzare il francese
L'Inter si trova a dover fare a meno di Lautaro Martinez, elemento chiave dell’attacco, lasciando spazio a dubbi e difficoltà in fase offensiva. Thuram, arrivato quest’anno, cerca di colmare il vuoto, ma i risultati non sono ancora convincenti. I numeri evidenziano come la mancanza dell’argentino abbia indebolito le certezze della squadra davanti alla porta. La crisi in attacco si fa più evidente senza il suo contributo.
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